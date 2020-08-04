По улицам Самары бегает косуля

Косуля бегала возле музея "Самара Космическая" / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

Утром во вторник, 4 августа, на стоянке около музея «Самара Космическая» очевидцы заметили косулю. Кадры с ней появились в соцсетях, в группе «Подслушано Самара». На видео видно, что она не может перелезть через забор.

О нахождении дикого животного в городе уже сообщили в региональное МЧС. Там горожанам сообщили, что передадут информацию о животном в охотнадзор. Каким образом косуля оказалась в городе, пока не известно.

К слову, в последнее время горожане стали часто замечать на улицах Самары животных. Так, в Волгаре на детской площадке обосновалась огромная свинья, а на Московском шоссе в конце июля бегал баран.