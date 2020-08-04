В Самарской области начинается массовая вакцинация населения
Во второй половине августа в Самарской области начнется прививочная кампания против гриппа. Первая партия вакцины в регион поступит совсем скоро, ее развезут по больницам.
В первую очередь прививки планируют делать тем, для кого риск заболеть гриппом достаточно высок. Это дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, лица с хроническими заболеваниями, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы.
- Основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания – это вакцинация, - говорит главврач тольяттинской больницы № 5 Николай Ренц. - Мы предполагаем вторую волну коронавируса. И если человек будет не привит от гриппа, заболеет им, а потом подхватит еще и коронавирус, осложнения могут быть весьма грозными.
Медики считают, что больше всего опасность грозит лицам старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями легких, органов кровообращения, с сахарным диабетом и излишним весом. По ним грипп и вторая волна COVID-19 могут ударить сильнее всего.
Врачи ставят перед собой задачу привить 90% тех, кто в этом нуждается.
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ИСТОЧНИК KP.RU