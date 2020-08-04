Николай Ренц: «От нас зависит, будет ли вторая волна коронавируса»

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:56:21+03:00

Медики признают: вероятность того, что снова придется вводить ограничения, весьма велика

Изменить размер текста: A A

Главврач тольяттинской больницы № 5 Николай Ренц в своем сегодняшнем выступлении признал: вторая волна коронавируса весьма вероятна.

- Мы видим уже в Европе рост количества выявленных случаев. И динамика отрицательная – их все больше. Это говорит о начале второй волны, которая пришла после того, как были сняты серьезные карантинные мероприятия, - рассказал заслуженный врач РФ.

У нас в стране, и в Самарской области в частности, пока что ограничения последовательно, но верно снимаются. Но если число заболевших COVID-19 начнет увеличиваться, то их вернут.

- От нас зависит, будет ли вторая волна, - считает Николай Ренц. - Если мы с вами будем исполнять самые простые вещи – носить маски и обрабатывать руки, то мы с вами сможем избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Тем временем весь мир работает над созданием вакцины от COVID-19, в России разработки ведут сразу несколько компаний, но конечный продукт пока еще не получен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вторая волна коронавируса в Самаре - 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Вместе с инфекционистом разбираемся, грозит ли вторая волна коронавируса в Самаре осенью в 2020 году жителям города и области (подробности)

«Реанимация битком, а я дома сижу»: врач из «красной зоны» рассказала, как заболела COVID

Реаниматолог из самарского коронавирусного госпиталя рассказала про переполненные реанимации, как рискуют врачи каждый день и почему она долго не могла вернуться на работу (подробности)

«Вечером наждачкой по ребрам, а на обед башмак с солью»: откровенный дневник журналиста с коронавирусом

Журналист «КП-Самара» подхватил новую заразу и совсем этому не рад. Правда, в официальной статистике его нет - теста на коронавирус он пока не смог добиться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU