Николай Ренц: «От нас зависит, будет ли вторая волна коронавируса»
Главврач тольяттинской больницы № 5 Николай Ренц в своем сегодняшнем выступлении признал: вторая волна коронавируса весьма вероятна.
- Мы видим уже в Европе рост количества выявленных случаев. И динамика отрицательная – их все больше. Это говорит о начале второй волны, которая пришла после того, как были сняты серьезные карантинные мероприятия, - рассказал заслуженный врач РФ.
У нас в стране, и в Самарской области в частности, пока что ограничения последовательно, но верно снимаются. Но если число заболевших COVID-19 начнет увеличиваться, то их вернут.
- От нас зависит, будет ли вторая волна, - считает Николай Ренц. - Если мы с вами будем исполнять самые простые вещи – носить маски и обрабатывать руки, то мы с вами сможем избежать второй волны коронавирусной инфекции.
Тем временем весь мир работает над созданием вакцины от COVID-19, в России разработки ведут сразу несколько компаний, но конечный продукт пока еще не получен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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