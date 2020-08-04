Инфекционные госпитали в Самарской области вернутся в обычный режим работы с 1 сентября

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:54:06+03:00

Многих пациентов во время пандемии пришлось перенаправить в другие учреждения, с осени лечение должно идти в привычном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речь идет о больнице имени Середавина, тольяттинской горбольнице № 5 , Клиниках СамГМУ и ФМБА на территории Тольятти

Изменить размер текста: A A

Больницы Самарской области начинают возвращать к обычному режиму работы. Речь идет об учреждениях, которые ранее были перепрофилированы в инфекционные госпитали и массово принимали пациентов с COVID-19.

Как сообщил сегодня главврач больницы № 5 Тольятти Николай Ренц, в штатный режим работы с 1 сентября перейдут самарская больница имени В.Д. Середавина и тольяттинская горбольница № 5. К началу осени как раньше, возможно, начнут работать ФМБА на территории Тольятти и Клиники СамГМУ. Связано это с тем, что на территории Самарской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.

Напомним, всего с начала пандемии выявлено 6975 случаев заболевания коронавирусом, 5125 человек уже выздоровели. 3998 коек развернуты, более половины из них уже свободны. 409 пациентов продолжают лечение в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 837 находятся дома под наблюдением медработников, поскольку у них заболевание протекает легко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарские медики тестируют аппарат для спасения легких больных с COVID

Его изготовили на Самарском электромеханическом заводе и передали в ковидный госпиталь на базе Клиник СамГМУ (подробнее)

«Хирургам снятся операции, устали от COVIDа»: врач, заслужившая орден от президента, рассказала о своей работе

Татьяна Дергунова уже сама переболела коронавирусом, мечтает об отпуске и считает, что награду заслужил весь коллектив ее больницы (подробнее)

«Думали, что природе нечем нас удивить»: Сергей Вдовенко рассказал, чему научил Самару коронавирус

Врио министра здравоохранения Самарской области поведал о работе медицинской отрасли региона во время коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU