Инфекционные госпитали в Самарской области вернутся в обычный режим работы с 1 сентября
Больницы Самарской области начинают возвращать к обычному режиму работы. Речь идет об учреждениях, которые ранее были перепрофилированы в инфекционные госпитали и массово принимали пациентов с COVID-19.
Как сообщил сегодня главврач больницы № 5 Тольятти Николай Ренц, в штатный режим работы с 1 сентября перейдут самарская больница имени В.Д. Середавина и тольяттинская горбольница № 5. К началу осени как раньше, возможно, начнут работать ФМБА на территории Тольятти и Клиники СамГМУ. Связано это с тем, что на территории Самарской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.
Напомним, всего с начала пандемии выявлено 6975 случаев заболевания коронавирусом, 5125 человек уже выздоровели. 3998 коек развернуты, более половины из них уже свободны. 409 пациентов продолжают лечение в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 837 находятся дома под наблюдением медработников, поскольку у них заболевание протекает легко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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