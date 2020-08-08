В Самаре ликвидировали крупный пожар в поселке Запанском

Погорельцам собираются помочь

Пожарные ликвидировали крупный пожар, который сегодня рано утром, в субботу 8 августа, произошел в поселке Запанском в Самаре. В ГУ МЧС России по региону объявили, что пламя удалось победить в 12:29.

- В сгоревших домах было зарегистрировано 45 человек, среди которых семеро детей. Пострадавших и погибших нет, - отмечают в ведомстве.

Сейчас погорельцев готовы разместить в школе № 134 на улице Мостовой. Как уже писали журналисты "КП-Самара", часть пострадавших приютили родственники и неравнодушные жители поселка. По сообщению прокуратуры области, решается вопрос о выделении людям, лишившимся крова, жилья из маневренного фонда.

Напомним, возгорание началось в 4-50 в доме № 23 на улице Железноводской. Предварительная причина - короткая замыкания аварийной электропроводки. На месте происшествия взорвался газовый баллон, что только способствовало распространению пожара. Общая площадь последнего составила 1300 кв.м.

На место событий выехал районный прокурор. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

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Сейчас ликвидация пламени продолжается, как считают правоохранители, огонь распространился из-за сильного ветра и газового баллона (подробности)