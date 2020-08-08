Появилось видео жуткого пожара с горящими домами в поселке Запанском в Самаре

Кадры пожара пугают Фото: принтскрин видео.

Масштабный пожар в поселке Запанском в Самаре, произошедшим рано утром 8 августа на улице Железноводской, ликвидировали пару часов назад, но люди по-прежнему его обсуждают. Зрелище, действительно, было жуткое.

- Начало гореть после замыкания проводки у электрочайника. Потом взорвался газовый баллон и огонь только нарастал. Люди повыбегали из дома, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" местные жители.

Пламя в итоге охватило 10 домов. Многие семьи остались без крыши над головой. Часть из них разместили в школе № 134. Другим помогают друзья и родственники.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте событий работали больше ста сотрудников ГУ МЧС. Применялись пожарный поезд и даже корабль, от которого было проложено 700 метров рукавов для подачи воды. Движение перекрыли полицейские. На контроле ситуацию держат и в прокуратуре.

Отметим, что местные жители активно делятся в социальных сетях кадрами ЧП. Выглядят они пугающе.

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Сейчас ликвидация пламени продолжается, как считают правоохранители, огонь распространился из-за сильного ветра и газового баллона (подробности)