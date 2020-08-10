Самарцы пожаловались на недоступную среду в Ботаническом саду

Тротуар достаточно узкий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в конфликт вступили желания людей и потребности природы. Жители города пожаловались на неудобные гравийные дорожки в Ботаническом саду, по которым не могут проехать инвалиды на колясках.

- Помогала выйти на прогулку - пятую за лето - женщине-инвалиду, колясочнику в Ботанический сад. Бордюры, асфальт в ямах, в саду на дорожках колеса тонут, - рассказала самарчанка Тамара. И обратилась к губернатору с просьбой содействовать в создании доступной среды.

В министерстве образования и науки напомнили, что в первую очередь Ботанический сад это особо охраняемая природная территория.

- Пешеходные песчано-гравийные дорожки в Ботаническом саду устроены по специальной технологии с целью сохранения корневой системы растений, в том числе уникальных, - отметили в ведомстве.

Напомним, что немногим ранее в Ботаническом саду девушке-колясочнику помогали прогуляться представители ОНФ. Тогда девушка также отметила, что гравийные дорожки не очень удобны. А тротуар достаточно узкий. Однако в руководстве рассказали, что эту ситуацию изменить невозможно, так как эти дорожки помогают корням деревьям дышать.