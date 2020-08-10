Суд арестовал полицейского, устроившего смертельное ДТП в Самарской области

От машины практически ничего не осталось ФОТО: СУ СК России по Самарской области

Сегодня, 10 августа, в Волжском районном суде избрали меру пресечения виновнику страшного ДТП, в котором погибла семейная пара, а трое детей получили серьезные травмы.

- Суд арестовал сотрудника ОГИБДД Волжского района, виновного в смертельном ДТП. С места происшествия он скрылся, однако был установлен и задержан. Уверен, это преступление не будет замято и дойдёт до суда. Со своей стороны - буду и впредь держать руку на пульсе, - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, жуткая авария произошла вечером 7 августа на 54 километре трассы «Самара — Большая Черниговка». 25-летний сотрудник отдела ГИБДД Волжского района Сергей М. устроил ДТП, в результате которого погибли Сергей и Любовь Кузнецовы. Трое их маленьких детей, которым нет и трех лет, сейчас в больнице.

Губернатор поручил министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также министру здравоохранения взять на особый контроль оказание помощи детям.

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По словам близких погибших, полицейский был пьян, а после попадания в больницу пытался скрыться, но в итоге сам пришел сдаваться

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