На Ново-Садовой решили не закрывать движение трамваев

На Ново-Садовой не возникнет проблем с трамваями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новость о том, что с 14 по 17 августа на улице Ново-Садовой не будут ходить трамваи, не сильно порадовала самарцев. Впрочем, расстраиваться преждевременно. Власти передумали вводить ограничения по указанному адресу.

- Движение трамваев по улице Ново-Садовой перекрываться не будет, - сообщили в городском департаменте транспорта.

В то же время, кое-где движение все-таки будет затруднено. Администрация областной столицы опубликовала улицы, где с завтрашнего дня введут ограничения, а также список маршрутов общественного транспорта, в работу которых внесут некоторые коррективы. Связано это все с ремонтом теплотрассы. Людей просят отнестись к подобным мерам с пониманием и заранее планировать свои поездки.