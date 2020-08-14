В Самаре автобус № 9 изменит маршрут

Этой весной Заводское шоссе выглядело так Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 15 по 30 августа автобус № 9 в Самаре будет ходить по временной схеме. Связано это с ремонтом Заводского шоссе на участке от ул. 22 Партсъезда до проезда Мальцева.

Как сообщают в горадминистрации, движение будет организовано по так называемой разрывной схеме. Автобусы будут стартовать от остановки под названием «Завод «Металлург» и доезжать до остановки «Заводское шоссе (Рынок «Норд»)».

Там пассажиров высадят и попросят пешком пройтись до остановки «Сталелитейный завод», где можно будет снова сесть на автобус, который проследует по проезду Мальцева до остановки «Институт «Индустройпроект» (пос. Мясокомбинат).

По направлению «в город» - та же ситуация, придется пройти пешком и сделать пересадку. При этом дополнительной оплаты проезда с пассажиров брать не будут, всех сотрудников транспортного предприятия об этом уже уведомили.

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