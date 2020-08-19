В Похвистневе вынесли приговор серийному педофилу

Мужчину признали виновным и отправили в колонию на 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневе вынесли приговор местному жителю, которому вменяли 8 эпизодов сексуального насилия над детьми. Слушания проходили в закрытом режиме, информация о личности осужденного не разглашается.

- По версии следствия, с июня 2018 года по февраль 2019 года он совершал различные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, от его действий пострадали 12 детей в возрасте до 14 лет, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области.

Мужчине были предъявлены обвинения по двум статьям: развратные действия в отношении двух и более лиц, а также насильственные действия сексуального характера в отношении детей до 14 лет.

Дело рассматривал Похвистневский районный суд. 13 августа мужчину признали виновным по всем статьям и приговорили его к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы с дополнительным ограничением свободы еще на год. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.

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