Сквер Аксаковых в Самаре благоустроят за 19,8 млн рублей

В сквере установят скульптурную композицию в честь семьи Аксаковых

В Самаре нашли подрядчика, который займется благоустройством сквера Аксаковых, расположенного на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе в Ленинском районе. Искали его с помощью электронного аукциона. На него была подана всего одна заявка. В итоге победителем торгов было признано ООО «Центр малоэтажного строительства».

- В течение 10 минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части заявки было решено, что она соответствует всем требованиям, - говорится на сайте госзакупок.

Изначально цена контракта была установлена в 19,99 млн рублей, ООО согласилось выполнить работы за сумму примерно на 100 тысяч рублей меньше. Отметим, что завершить благоустройство сквера Аксаковых подрядчик должен до 1 октября 2020 года. К слову, там же установят и скульптурную композицию, посвященную известной семье и не менее знаменитой сказке «Аленький цветочек».

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