Дмитрий Азаров потребовал наказать торговцев свининой на зараженных чумой территориях

Губернатор поручил оперштабу проверить все нарушения / Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить информацию о торговле свининой в районах, где ранее были выявлены очаги АЧС. Из-за введенного там режима ЧС делать это запрещено.

- Несмотря на строгие запреты реализации мяса свинины в местах, где зафиксированы случаи чумы, имеются нарушения. Продажа мяса, продуктов жизнедеятельности и спецкормов с зараженных территорий опасна тем, что вирус очень устойчив к физическому и химическому воздействию, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением АЧС.

Глава региона потребовал проверить каждый факт нарушения и привлечь виновных к административной ответственности. Отметим, что в губернии с начала 2020 года выявили уже 91 случай АЧС. География распространения вируса довольно обширна — он охватил уже 13 районов Самарской области. В них сейчас действует режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В колбасах в Самарской области нашли опасную африканскую чуму свиней

АЧС обнаружили в продукции, которую выпускают в Исаклинском районе (подробности)