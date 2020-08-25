Цветы или жизнь: самарцев просят помочь больным детям

Вот такой сертификат подарят участникам акции. Фото: БФ "ЕВИТА"

Самарских школьников и их родителей приглашают присоединиться ко всероссийской акции "Дети вместо цветов". Ее суть в том, чтобы на 1 сентября подарить учителю один букет от класса, а к нему приложить сертификат о том, что ученики перевели сумму, которую могли бы потратить на цветы, в фонд помощи неизлечимо больным детям.

- У букетов одна судьба - они завянут и будут выброшены. В то же время даже небольшие пожертвования помогут нашим подопечным не остаться голодными, унять боль, пригласить няню, которая даст мамам немного времени передохнуть, - говорит исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. - Я правда, не знаю, как в этом году будет проходить 1 сентября. Но точно знаю, что сейчас как никогда важно оставаться вместе и поддерживать друг друга.

В прошлом году за неделю акция "Дети вместо цветов" помогла собрать фонду 47 тысяч рублей. С тех пор подопечных у ЕВИТЫ стало гораздо больше - 93 человека, почти все они - дети с тяжелыми диагнозами, которым нужно специальное питание, дорогостоящие лекарства и постоянный присмотр со стороны взрослых.

Каждому классу, который в этом году примет участие в акции "Дети вместо цветов", фонд ЕВИТА подарит сертификат участника, в котором будут указаны номер школы, класс и имя учителя. Подробности можно узнать на сайте фонда.

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