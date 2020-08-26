Надзорным органам поручили придумать, что делать с нелегеальным песчаным карьером под Самарой

Карьер разрастается с каждым днем. Фото: предоставлено жителями поселка Жареный Бугор

Четыре месяца жалоб во все инстанции, наконец, дали толк: жителям поселка Жареный Бугор удалось попасть на прием к главному федеральному инспектору по Самарской области.

Напомним, в 450 метрах от поселка Жареный Бугор ООО "СЭНДИ" ведет добычу песка. При этом земля в этом месте квалифицируется как землях населенных пунктов, а значит, предназначена не для добычи песка, а для строительства жилых домов.

Однако, как отвечали разные надзорные ведомства жителям поселка и корреспондентам "КП-Самара", участок принадлежит компании, лицензия на право пользования недрами у ООО "СЭНДИ" есть, а значит, поделать тут ничего нельзя. Даже в полиции заявили, что нарушения закона в действиях конторы нет.

Оказалось, на ситуацию есть иная точка зрения: остановить разработку карьера, которые расположен вблизи поселка Жареный Бугор, санатория "Циолковский", строящегося "Экопарка" и трассы "Самара-Димитровград" можно через суд - было бы желание.

- Сегодня главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин выслушал нас, в разговоре по видеоконференцсвязи принимали участие сотрудники полиции, прокуратуры и Росреестра, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" представитель инициативной группы из поселка Жареный Бугор Александр В. - Рожин так и сказал: возможно, карьер работает, потому что кто-то в этом заинтересован. Он поручил продумать вопрос об отзыве лицензии у компании и иных мерах по решению нашего вопроса.

Жители поселка просят властей прекратить разработку карьера, так как боятся, что он станет причиной пропажи воды в скважинах. О проблеме они уже писали даже в приемную президента РФ.

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