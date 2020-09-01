В Самарском океанариуме прокомментировали претензии прокуратуры

В океанариуме говорят, что пингвины счастливы

В Самарском океанариуме прокомментировали вопросы от прокуратуры, касающиеся выявленных нарушений. Напомним, что ведомство на своем сайте опубликовало пресс-релиз о проверке, которую прокуратура провела в океанариуме. Были зафиксированы нарушения по ведению документации. В самом учреждении отметили, что недочеты, а именно отставание в заполнении журнала с графиком работ по лабораторному анализу воды, были в скором времени устранены. А работы проводились в соответствии с расписанием - об этом волноваться не стоит.

- Проверка была проведена месяц назад, практически сразу же после выхода из режима самоизоляции и возобновления работы после пятимесячного перерыва. Мы всегда под пристальным вниманием, так как несем ответственность за жизнь краснокнижных животных, и ежемесячно отчитываемся перед очень серьезными международными организациями. Мы контролируем все: от веса пингвинов до самочувствия амазонских рыб, - отметили в океанариуме.

Также представители организации попросили общественность не волноваться: никаких изъянов в части содержания животных и эксплуатации помещения прокурорская проверка не выявила.