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Самарский благотворительный фонд выиграл грант на спецпитание для 50 тяжелобольных детей

Под грант сотрудники фонда ищут детей, которым жизненно необходимо особое питание
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест лично вникает во все проблемы подопечных, чтобы предоставить им именно те препараты, аппараты и питание, которые жизненно необходимы больным. Фото: БФ "ЕВИТА"

Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест лично вникает во все проблемы подопечных, чтобы предоставить им именно те препараты, аппараты и питание, которые жизненно необходимы больным. Фото: БФ "ЕВИТА"

Чем и как кормить детей с серьезными диагнозами, как пища и кормление влияют на их организм, что можно и чего нельзя давать неизлечимо больным малышам – на все эти вопросы теперь могут ответить специалисты. Более того, детишкам привезут подходящее питание сразу на несколько месяцев. Все это стало возможным благодаря президентскому гранту, который выиграл самарский благотворительный фонд «ЕВИТА».

- Проект направлен на помощь детям с критически низкой массой тела, тяжелыми генетическими заболеваниями и ДЦП – то есть малышам, которые мало двигаются, но по каким-то причинам худеют на глазах, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор фонда Ольга Шелест.

Проект предполагает, что диетолог осмотрит детей, даст необходимые консультации родителям, подберет наиболее подходящее питание, а фонд закупит его столько, чтобы малышам его хватило на 4 месяца. При этом родителей научат, как следить за балансом витаминов, жиров и углеводов, для этого предусмотрены два формата: очные встречи и онлайн-консультации. В них смогут участвовать не только участники программы, но и все заинтересованные родители особенных деток.

Подробнее прочитать о проекте «Вкус жизни» можно на сайте Фонда президентских грантов, подать заявку – по ссылке в группе БФ «ЕВИТА» в соцсетях.

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