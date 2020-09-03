Самарский благотворительный фонд выиграл грант на спецпитание для 50 тяжелобольных детей

Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест лично вникает во все проблемы подопечных, чтобы предоставить им именно те препараты, аппараты и питание, которые жизненно необходимы больным. Фото: БФ "ЕВИТА"

Чем и как кормить детей с серьезными диагнозами, как пища и кормление влияют на их организм, что можно и чего нельзя давать неизлечимо больным малышам – на все эти вопросы теперь могут ответить специалисты. Более того, детишкам привезут подходящее питание сразу на несколько месяцев. Все это стало возможным благодаря президентскому гранту, который выиграл самарский благотворительный фонд «ЕВИТА».

- Проект направлен на помощь детям с критически низкой массой тела, тяжелыми генетическими заболеваниями и ДЦП – то есть малышам, которые мало двигаются, но по каким-то причинам худеют на глазах, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор фонда Ольга Шелест.

Проект предполагает, что диетолог осмотрит детей, даст необходимые консультации родителям, подберет наиболее подходящее питание, а фонд закупит его столько, чтобы малышам его хватило на 4 месяца. При этом родителей научат, как следить за балансом витаминов, жиров и углеводов, для этого предусмотрены два формата: очные встречи и онлайн-консультации. В них смогут участвовать не только участники программы, но и все заинтересованные родители особенных деток.

Подробнее прочитать о проекте «Вкус жизни» можно на сайте Фонда президентских грантов, подать заявку – по ссылке в группе БФ «ЕВИТА» в соцсетях.

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