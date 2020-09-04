Власти не нашли подрядчика для ремонта ДК на площади Кирова в Самаре

Подрядчик должен был отремонтировать фасад, кровлю, постелить полы, отделать помещения и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары не смогли найти подрядную организацию, которая отремонтировала бы Дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Аукцион, который проводили на сайте госзакупок, признали несостоявшимся.

Напомним, Дворец культуры закрыли после трагической смерти ребенка в сентябре 2019 года. На малыша упала плита, которая откололась от одной из колон.

Подрядчик должен был отремонтировать фасад, кровлю, постелить полы, отделать помещения и т.д. Помимо этого, собирались благоустроить и территорию вокруг. За работу власти предлагали почти 408 млн рублей. Все должно было быть готово к декабрю 2022 года.