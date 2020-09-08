Узнали, почему электробус в Самаре стоит без дела

Электробус снова сломался Фото: СОЦСЕТИ

Многие самарцы обеспокоены судьбой электробуса. Больше двух недель машина не выходит на маршрут. Напомним, экологичный транспорт ходит по 108 маршруту от Губернского рынка до Южного города. В день он выполняет по шесть рейсов. Куда пропал ярко-желтый электробус и когда самарцы увидят его снова, рассказали в ТТУ. Причина пропажи электробуса банальна – он сломался, и починить его пока невозможно.

- Ждем запчасти от Белоруской стороны. На сегодня машина из Минска пока не выехала. Обещают в течение 3 дней выйдет. Причины, почему так долго не сообщают, - рассказали в ТТУ и напомнили, что электробус был предоставлен в Самару из Белоруссии безвозмездно.

Отметим, что электробус это симбиоз автобуса и троллейбуса. Он не зависит от контактной сети и имеет электрический двигатель. Он может проехать на одном заряде около 20–30 километров со скоростью не больше 65 километров в час. Ранее электробус уже ломался, а даже попал в ДТП.