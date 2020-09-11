В Самарской области перезахоронят останки бывшего губернатора

Департамент информационной политики

В Самарской области ранее было найдено фамильное захоронение семьи губернатора Григория Аксакова. Теперь стали известны подробности результатов археологических поисков.

Стоит напомнить, что Григорий Аксаков в середине XIX века был довольно известным и уважаемым государственным деятелем, который в последствии занял пост губернатора Самарской области.

4 октября планируется торжественное перезахоронение останков Аксакова на том же месте, рядом с церковью в селе Страхово, где, собственно, и был найден его фамильный склеп.

Как сообщает департамент информационной политики, в октябре этого года откроется виртуальная выставка, посвященная 200-летию знаменитого самарского государственного деятеля.

Также планируется разбить сквер семьи Аксаковых, где в их честь будет установлена скульптурная композиция.