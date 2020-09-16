Главы всех районов Самары покидают свои посты. Рассказываем почему

В Самаре выберут новых глав районных администраций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за Игорем Рудаковым, который 5 лет возглавлял Кировский район, свои посты покинули и главы других районов Самары. В городской мэрии объяснили, с чем связан этот массовый уход чиновников со своих должностей.

- Полномочия глав администраций районов прекращаются в связи с переизбранием районных советов депутатов 13 сентября, - рассказали в управлении информации и аналитики администрации Самары.

Новых глав районов утвердят примерно через месяц. Для этого в городе проведут соответствующие конкурсы. Кандидаты должны будут подать свои заявки, их рассмотрит специальная комиссия, а окончательное решение примут члены Совета депутатов района. Отметим, что нынешние главы районов могут повторно занять свои посты. К слову, Игорь Рудаков даже запустил на своей странице в твиттере голосование, где жители Кировского района могут решить: стоит ли ему продолжить работу на посту главы района или же пора отправиться на заслуженный отдых.