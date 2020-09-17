В Самаре выбрали президента областной федерации футбола

Максим Симонов – основатель футбольного клуба «Сызрань-2003».

В Самаре прошли выборы нового президента областной федерации футбола. По итогам голосования организацию возглавил основатель ФК «Сызрань-2003» Максим Симонов, сообщает министерство спорта Самарской области.

Напомним, необходимость выбора нового президента федерации футбола Самарской области возникла после того, как пост покинул президент «Лады-Тольятти» Дмитрий Герасимов. Он будет работать в МФС «Приволжье».

«Сызрань-2003» - футбольный клуб, который выступал на профессиональном уровне с 2003 по 2019 год. Сейчас команда играет в чемпионате любителей. Недавно владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб планирует сделать из «Сызрани-2003» фарм-клуб и заявить его в ПФЛ.