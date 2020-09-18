Из-за медленного ремонта Заводского шоссе самарским чиновникам придется составить антикризисный план

Ремонт Заводского шоссе до сих пор не близится к концу. Фото: администрация Самары

Проезд по Заводскому шоссе закрыт, работяги месят грязь ногами, общественный транспорт ездит странными маршрутами, а предприниматели терпят колоссальные убытки - зачем арендовать помещения в районе, до которого невозможно добраться?

Реконструкцию Заводского шоссе начали еще в прошлом году, выделили колоссальную сумму - 654 млн рублей, планировали управиться за год. Но все пошло не по плану. Важная дорожная развязка до сих пор перекрыта, горожане негодуют, власти спешно выясняют, что к чему.

Как было озвучено на заседании комитета по транспорту в Самарской губернской думе, подрядчик до сих пор освоил лишь половину выделенной ему суммы, а значит, работы у него еще хоть отбавляй.

Изначально планировалось, что, кроме нового дорожного полотна, на Заводском шоссе также оборудуют тротуары, ливневки, водопровод, железнодорожные переезды, установят новое освещение, благоустроят территорию вокруг. Теперь у подрядчика просят: вы хоть нижний слой асфальта положите, чтобы транспорт можно было пустить! Но там пока лишь уложили слой из песка.

Заказчик работ - департамент градостроительства Самары, его сотрудники должны были следить за соблюдением сроков и качеством работ. Теперь им поручили разработать так называемый антикризисный план - как завершить ремонт Заводского шоссе в установленные сроки и что делать, если не получится. На это чиновникам дали неделю.

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