В Самаре нарисуют мурал на память о коронавирусе

Рисунок Оксаны Гладковой победил в региональном этапе Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре появится еще один рисунок на фасаде жилого дома. Он будет посвящен борьбе человека с коронавирусной инфекцией.

Рисунок Оксаны Гладковой выиграл на региональном этапе Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». После того, как идея воплотится в жизнь, рисунок пройдет во второй этап конкурса и будет представлять Самарскую область на финале фестиваля «ФормART» наравне с работами других художников из регионов, входящих в состав ПФО.

На региональный этап было подано 19 рисунков от самарских художников в возрасте до 35 лет, все они были посвящены борьбе с коронавирусом и жизни человечества в постковидные времена.

Победительница регионального этапа, Оксана Гладкова, уже не раз украшала фасады зданий не только в Самаре, но и в других городах России. В июне она вместе с Семеном Маверским создала мурал, посвященный врачам, на жилом доме на ул. Ново-Садовой, 200 в районе остановки «Завод имени Тарасова».

Ее новое творение появится в городе уже этой осенью.

Мурал, посвященный врачам, уже нарисовали этим летом на фасаде жилого дома на ул.Ново-Садовой, 200 Фото: Александра БУДАЕВА

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