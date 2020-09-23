Стало известно, когда в Тольятти откроют вторую половину путепровода в направлении из Самары в Москву

Пока открыта лишь половина путепровода Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в Тольятти открыли движение на части путепровода, который построен, чтобы разгрузить трассу М-5. Пока запущено движение по направлению из Москвы в Самару, но власти уже рассказали, когда планируется открыть дорогу полностью.

Напомним, возводить путепровод начали 5 лет назад на участке 974 км М-5 в районе микрорайона "Шлюзовой", с одной стороны, и в районе плотины Жигулевской ГЭС - с другой. Но из-за разнообразных коммуникаций, которые проходят в этом месте, работы то и дело тормозились.

Потом в дело вмешался глава региона: трасса М-5 связывает центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, ее пропускную способность нужно было увеличить как можно быстрее.

- Я постоянно езжу через Тольятти, и это место прямо ненавидел - здесь постоянно была пробка, - признался водитель большегрузов Владимир Литвинов.

Сегодня ненавистный участок дороги он "пролетел" за 10 минут.

Пока что открыто движение по направлению из Москвы в Самару. По словам заместителя начальника управления ФКУ "Поволжуправтодор" Кирилла Вдовина движение в обратном направлении планируют запустить к 10 октября.

- Транзитный поток уже пошел по развязке, и это в первую очередь важно для тольяттинцев. Жители жаловались на пробки, которые создавали проблемы для города. Очень важно, чтобы эта развязка полностью открылась в ближайшее время, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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