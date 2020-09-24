Вандал-романтик испортил работу Покраса Лампаса в Самаре

На вандала обратили внимание горожане, Покрас запостил фото у себя в инстаграме. Фото: instagram.com/pokraslampas.

В Самаре испортили работу известного художника Покраса Лампаса на Маяковском спуске набережной Волги. Мужчина в зеленой футболке нарисовал сердце, пробитое стрелой, прямо на мурале. На это внимание самого художника обратила одна из самарчанок. Покрас Лампас запостил сообщение у себя в инстаграме.

- Самара, смотрите, что у вас происходит, - обратился художник к горожанам и властям города через сторис.

Напомним, мурал, который занимает площадь 350 квадратных метров, Покрас Лампас нарисовал в рамках проекта Samara Ground Art Festival 2020 и представил его в День города 13 сентября. На Маяковском спуске художник зашифровал строки из стихотворения Владимира Маяковского «Приказ №2 армии искусств».