Бывшего самарского чиновника отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП

Ринат Ситдиков раскаялся в содеянном и попросил прощение у родителей погибшей девушки / Фото: Александр Сидоров

В Пермском крае суд вынес приговор экс-чиновнику из Самарской области Ринату Ситдикову, который этим летом сбил насмерть 18-летнюю жительницу города Кизел.

Напомним, ДТП произошло ночью 12 июня. Девушка шла по обочине дороги вместе с подругой, когда на них налетел автомобиль «Рено», водитель которого был пьян. Спастись удалось только одной из них.

Ринат Ситдиков сразу признал свою вину и раскаялся в содеянном. Как пишет «КП-Пермь», прокурор запросил для него 7 лет колонии, но суд назначил мужчине 6 лет колонии-поселения. Также его на 2,5 года лишили права управлять автомобилем. Кроме того, бывшему самарскому чиновнику предстоит заплатить семье погибшей девушки 3 млн рублей за моральный вред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Извинений мне не надо»: пьяный самарский чиновник сбил насмерть девушку в Пермском крае

Мама погибшей боится, что виновник ДТП воспользуется своим служебным положением и откупится от наказания (подробности)

Подруга погибшей в Пермском крае девушки рассказала, как ее сбил пьяный самарский чиновник

Девушки вместе шли по обочине дороги в ту злополучную июньскую ночь, спастись от удара удалось только одной (подробности)