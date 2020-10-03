Экс-глава Самары Олег Фурсов стал первым вице-премьером Ингушетии

Олег Фурсов занимал кресло мэра Самары с 2015 по 2017 год Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Бывший мэр Самары Олег Фурсов устроился на новую работу. Теперь он будет трудиться на посту первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетия. До этого же чиновник занимал должность советника главы региона. Указ о назначении Олега Фурсова подписал Махмуд-Али Калиматов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Напомним, Олег Фурсов занимал кресло мэра Самары с 2015 по 2017 год. Начинал же он с должности лаборанта в Авиационном институте имени академика С.П. Королева, потом руководил департаментом по делам молодежи, финансово-хозяйственной деятельности, управлял делами губернатора и правительства Самарской области.

Отметим, что Олег Фурсов — не единственный представитель Самарской области в правительстве Ингушетии. Речь идет о главе региона Махмуде-Али Калиматове и о Владимире Сластенине. Первый оставил пост руководителя Управления Росприроднадзора по Самарской области и занял кресло главы республики, а второй некогда был первым заместителем мэра Самары. Теперь же Владимир Сластенин является председателем правительства Ингушетии.