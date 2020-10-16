В Самарской области действует горячая линия по коронавирусу и простудным заболеваниям

Звонить специалисты советуют при повышенной температуре, боле в горле, кашле, общей слабости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области действует горячая линия для пациентов с симптомами простудных заболеваний.

При симптомах и признаках простуды, а также если появились опасения по заражению коронавирусом, можно обратиться за консультацией по телефонам горячей линии - 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.

Звонить специалисты советуют при повышенной температуре, боле в горле, кашле, общей слабости. Отмечается, что заражение коронавирусом может сопровождаться воспалительным процессом в верхних и нижних дыхательных путях. При этом у большей части заразившихся болезнь протекает бессимптомно.

Горячая линия действует на базе нового координационного центра, созданного в Самарской области для пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом.

По данным на пятницу, 16 октября, в регионе всего зафиксировано 13 714 заразившихся.