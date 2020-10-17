Около больницы Середавина в Самаре поставили палатки

Палатки у больницы в Самаре. Фото - "Подслушано | Самара"

В социальных сетях появилось фото установленных около больницы Середавина в Самаре палаток. Пользователи в комментариях обсуждали, что палатки установлены из-за нехватки мест в больницах региона и говорили об эффективности принимаемых ограничительных мер во время пандемии из-за распространения коронавируса.

Как сообщили в группе «Подслушано | Самара», в региональном минздраве ответили, что палатки установлены для предстоящей на следующей неделе тренировки специалистов здравоохранения «по сортировке пациентов в условиях инфекционного госпиталя».

С начала пандемии в Самарской области было зарегистрировано 13 854 случаев заражения коронавирусом. Порядка 80% заразившихся вылечились, 223 человека умерли.