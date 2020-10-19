Еда навынос и букет для учителя: какой бизнес открывали самарцы в сентябре

В первый осенний месяц самарские предприниматели чаще всего открывали магазины одежды и продуктовые магазины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выяснила, какой бизнес чаще открывали представители малого и среднего предпринимательства в Самаре в сентябре 2020 года. Исследование основано на данных МТС Кассы.

Самый популярный бизнес – в сфере питания

Каждый пятый бизнес, подключившийся к МТС кассе в Самаре в сентябре, так или иначе связан с «хлебом насущным»: 11% предпринимателей сделали выбор в пользу кафе и ресторанов, в том числе осуществляющих доставку еды и торговлю навынос, 7% - пекарни и кондитерские и еще 4% - бары. Этот тренд частично совпадает с московскими и общероссийскими данными – рестораны и кафе вошли в ТОП-3 самых распространенных направлений бизнеса как среди столичных бизнесменов, так и в целом по стране. А вот услуги в сфере красоты, которые в Москве стали вторым по популярности видом деятельности в сентябре, в Самаре не вошли даже в ТОП-10 бизнес-направлений.

Ритейл: только самое необходимое

В первый осенний месяц самарские предприниматели чаще всего открывали магазины одежды (9%) и торговые точки с продуктами питания (8%). К предметам первой необходимости в начале учебного года можно также отнести букеты из цветочных магазинов, которые составили 5% от всего нового бизнеса, открытого в Самаре в сентябре этого года.

Методология исследования

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД, которые работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.