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Стало известно, за что Сызрань больше всего любят туристы

Самым популярным туристическим объектом города стала Спасская башня
Источник:kp.ru
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Туристы могут «погулять» по Сызрани не выходя из дома благодаря интерактивному путеводителю от МТС

Туристы могут «погулять» по Сызрани не выходя из дома благодаря интерактивному путеводителю от МТС

Компания МТС проанализировала посещаемость интерактивного путеводителя «Виртуальная прогулка по Сызрани» и выяснила, какие городские достопримечательности наиболее популярны у местных жителей и туристов.

«Мобильный гид» по Сызрани был запущен в августе 2020 года. За два с половиной месяца виртуально «пройтись» по улице Советской в режиме онлайн успели более пяти тысяч посетителей, причем лишь треть из них составляют сызранцы. Истории, связанные с известными сызранскими особняками, храмами и культурными учреждениями, интересовали жителей Самары, Тольятти, Уфы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Больше всего переходов на страницу интерактивного путеводителя по Сызрани пришлось на последние выходные августа, первые выходные сентября, когда проходил День города, и вторые выходные октября, которые выдались аномально теплыми и подходящими для прогулок.

Самым популярным туристическим объектом Сызрани, по статистике интерактивного гида МТС, ожидаемо оказалась Спасская башня, от которой традиционно начинаются многие экскурсии по городу и маршрут «Виртуальной прогулки». В ТОП-5 самых интересных достопримечательностей города также попали Христорождественский собор, особняк Стерлядкина, Реальное училище и особняк Сыромятниковых.

Рядом со всеми достопримечательностями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, содержащие краткую информацию об объекте на двух языках и QR-код, перейдя по которому, можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею. Весь контент интерактивного путеводителя размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel. Виртуально «погулять» по Сызрани можно даже не выходя из дома, перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.