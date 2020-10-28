Четыре человека, заразившиеся коронавирусом, умерли в Самарской области за сутки

С начала пандемии умерло 259 человек с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области умерли еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба в среду, 28 октября.

Скончались двое мужчин в возрасте 64 и 79 лет, а также две женщины, одной из которых было 78 лет, другой - 81 год. Все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии умерли 259 человек.

По состоянию на 28 октября в Самарской области выявили 15 458 случаев заражения коронавирусом, в том числе 161 - в среду, что стало новым суточным рекордом региона. Вылечился 12 701 человек, что составляет 82% от общего количества заразившихся.