ЦСК ВВС проиграл «Молоту-Прикамье» на выезде

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Высшей лиги

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС в Перми сыграл с «Молотом-Прикамье» в Высшей лиге.

Самарцы продолжают выездную серию, в трех предыдущих матчах которой не сумели добиться побед или набрать очков. В Пермь клуб приехал после крупного поражения от «Тороса» со счетом 2:8. Главный тренер команды Павел Десятков назвал такой результат ожидаемым, намекая на задолженности по зарплате перед игроками. В региональном минспорте отреагировали, заявив, что деньги выплатят, как только они появятся.

В Перми самарцы также уступили, проиграв со счетом 1:2. Десятков на этот раз ограничился коротким комментарием. «Итоги на табло. Большое спасибо. У меня все», - сказал тренер после матча.

Потерпев четвертое поражение подряд, команда выпала из зоны плей-офф и сейчас занимает 16-е место. Следующая игра ЦСК ВВС состоится 7 ноября в Казани, где самарцы встретятся с «Барсом».