Колесо обозрения переходит на зимнее расписание. Фото - администрация Самары

С понедельника, 2 ноября, изменится режим работы колеса обозрения в самарском парке имени Юрия Гагарина.

Желающие прокатиться на колесе и полюбоваться видами города смогут сделать это в будние дни с 13:00 до 22:00. Перерыв в работе аттракциона запланирован с 16:30 до 17:30. В выходные и праздничные дни аттракцион работает с 10:00 до 22:00 с двумя перерывами, первый из которых с 14:00 до 14:30, второй - с 18:00 до 18:30.

В будние дни прокатиться на колесе можно за 250 рублей, в выходные и праздничные - за 300 рублей. Для детей от 8 до 14 лет билет обходится на 50 рублей дешевле, от 4 до 7 лет - на 100 рублей дешевле.

Ранее в парке останавливали работу колеса обозрения, что вызвало обсуждение в социальных сетях. Как выяснилось, остановка была связана с регулярной сезонной мойкой аттракциона.