Александр Мордвинов возглавил министерство ЖКХ в Самарской области

Новым министром ЖКХ Самарской области стал экс-руководитель "Мордовской энергосбытовой компании"

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области возглавил Александр Мордвинов. На этом посту он сменил Василия Мишина, который ушел в отставку по собственному желанию.

Александр Мордвинов родился в Куйбышеве в 1983 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию в 2005 году. С 2006 года работал на руководящих должностях - исполнительным директором, генеральным директором "Димитровградской энергосбытовой компанияи", первым заместителем гендиректора и исполняющим обязанности гендиректора "Мордовской энергосбытовой компании".

С 1 октября 2020 года совет директоров компании досрочно прекратил полномочия Мордвинова.

Ранее Василий Мишин покинул министерство. Весной он переболел коронавирусом.