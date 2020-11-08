Стало известно, когда в Самаре огласят приговор экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову

Реналь Мязитов (на фото слева) и Евгений Вагнер в суде отрицали вину Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарской области назначили дату оглашения приговора по громкому уголовному делу, в котором фигурирует глава тольяттинской фирмы ООО "СК "Евроальянс" Евгений Вагнер и бывший руководитель Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов. Напомним, по версии следствия, они придумали, как вместе украсть из бюджета 59 млн рублей.

В суде это уголовное дело рассматривают уже 10 месяцев, гособвинение вину обоих подсудимых в итоге посчитало доказанной и запросило Мязитову восемь с половиной лет лишения свободы, Вагнеру - 5 лет, плюс по 800 тысяч рублей штрафа для каждого из них. Сторона защиты настаивает на невиновности обоих мужчин:

- Сговор между Вагнером и Мязитовым не просто не доказан, но следователь как будто и не ставил для себя такой цели, - отметила в суде адвокат Реналя Мязитова Ольга Белова. - Допрошенные свидетели подтвердили в суде, что отношения между ними были исключительно рабочими, более того, Вагнер чаще общался с другими сотрудниками СОФЖИ, причем в основном эта была деловая переписка.

Сторона защиты также обращает внимание на показания свидетелей, которые подтвердили, что Мязитов не был инициатором каких-либо сделок, а лишь выполнял решения Попечительского совета и Правления Фонда.

На чью сторону в итоге встанет суд, пока не ясно. Согласно данным, опубликованным на сайте Самарского районного суда, оглашение приговор по этому делу назначено на 17 ноября.

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