В Самаре приняли отставку судьи, подозреваемой в получении взятки в 400 тысяч рублей

В Самаре приняли отставку подозреваемой во взяточничестве судьи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление об отставке Анны Бондаренко, которая подозревается в получении взятки в 400 тысяч рублей.

Ранее судья Промышленного районного суда Анна Бондаренко была задержана при получении взятки. По одной из версий, деньги она получила за смягчение приговора до условного по одному из уголовных дел.

Бондаренко известна тем, что рассматривала громкое дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля.