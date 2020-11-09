Арестован подозреваемый по делу о смерти четверых на пожаре в нелегальном хостеле в Самаре

В здании располагался нелегальный хостел

В Самаре арестован 57-летний подозреваемый по уголовному делу о смерти четырех человек на пожаре в нелегальном хостеле в Самаре, который произошел в субботу, 7 ноября.

В крупном пожаре на улице Промышленности погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Как рассказывали очевидцы, спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон и сейчас с переломами находятся в больнице. По словам жителей соседних домов, в хостеле находились трудовые мигранты. По предварительным данным, пожар возник из-за замыкания электропроводки.

По факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть четырех человек, возбуждено уголовное дело. Был задержан подозреваемый местный житель. Суд отправил его под стражу на два месяца.