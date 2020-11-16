Мурал самарской художницы, посвященный жизни после коронавируса, победил на конкурсе ПФО

Рисунок "Чистый воздух" на доме в Самаре

Мурал самарской художницы Оксаны Гладковой победил в фестивале стрит-арта ПФО «ФормART». Ранее в каждом из 14-ти регионов ПФО прошли региональные этапы фестиваля, во время которых были выбраны лучшие рисунки молодых художников, посвященные борьбе с коронавирусом и жизни в постковидный период.

Победитель определялся по итогам народного голосования среди жителей своего региона, жителей других регионов России, а также оценке экспертов.

В результате мурал самарской художницы под названием "Чистый воздух", был признан лучшим в ПФО. Рисунок появился на фасаде дома № 317 в Самаре.

"Моя работа несет лучик позитива в нынешнее время, думаю, поэтому так много людей проголосовало за нее. Борьба с коронавирусом еще не закончена, но я надеюсь, что уже скоро откроется окно в будущее, когда мы сможем спокойно дышать", - сказала Гладкова.

В конкурсе готовых работ победил еще один мурал, в создании которого также принимала участие Гладкова вместе с Семеном Маверским. Их рисунок посвящен врачам, борющимся с коронавирусом, он находится на стене дома 200 на улице Ново-Садовой.