Самарские власти готовы заплатить около 4,3 миллионов за снос кафе «Рахиб»

Печальноизвестное кафе должны наконец-то снести. Фото сайта hinshtein.ru

Незаконное кафе «Рахиб» собираются все же сносить. На сайте госзакупок сейчас ищут подрядчика на выполнение демонтажных работ самовольной постройки на пересечении улиц 22 партсъезда и Красных Коммунаров в Самаре.

История со сносом здания около памятника шоферам и машинам в Советском районе началась еще весной этого года. В марте 2020 года городская администрация признала постройку незаконной и выделила средства на её снос. Работы необходимо было завершить до празднования Дня Победы, то есть, 9 мая 2020 года. Однако были демонтированы лишь арка и вывеска незаконного увесилительного заведения, чуть позже, в июле, оказалось, что кафе продолжает работать.

20 ноября 2020 года на сайте госзакупок завершилась подача заявок на снос капитального строения от исполнителей работ. Начальная цена на проведение работ по сносу самовольной постройки на земельном участке составила 4 307 347, 50 рублей.