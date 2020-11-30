Дмитрий Орлов опубликовал новый эскиз исторически достоверного драмтеатра в Самаре

Дмитрий Орлов показал новый эскиз

Самарский архитектор Дмитрий Орлов опубликовал свежий рендер исторически достоверного театра драмы в Самаре. Напомним, что сейчас продолжается работа над эскизами для его реконструкции. Авторы ищут тот вариант, который устроит всех и позволит сделать здание максимально комфортными вернуть ряд утраченных элементов.

Как признался Дмитрий Орлов, сейчас удалось обнаружить новые архивные данные и эскиз несколько поменялся.

-Особенно нас порадовали арочные окна ауди-стайл, которые сейчас внутри здания, забиты досками и заштукатурены, - говорит архитектор.

Он также привел фотографии здания театра с той же точки сейчас. Очевидно, что "теремку" нужна реконструкция. Ранее проект такого преображения отправили на доработку. А здесь мы подробно разбирали, что же предлагают архитекторы.