Проект реконструкции самарского театра драмы отправили на доработку

Эскиз фасада самарского драмтеатра после реконструкции. Фото: Дмитрий Орлов

Самарские эксперты отправили на доработку проект реконструкции театра драмы. Напомним, драмтеатру предлагали вернуть изначальный облик 1888 года и воссоздать детали, утраченные со временем - башни, архитектурные элементы, «шатры» над кассами. Плюс для модернизации и расширения театра архитекторы были готовы построить под землей новую сцену.

Получившийся проект эксперты обсудили на открытом заседании одной из тематических секций в составе градостроительного совета, и вывод был однозначный: проект нуждается в доработке. Свое решение они объяснили тем, что самарский драмтеатр является объектом культурного наследия в том виде, в котором он сейчас существует. Плюс при реставрации должны соблюдаться все нормы и требования законодательства.

Когда будет готова следующая версия проекта реставрации театра, пока не ясно. Как ранее рассказывал корреспонденту «КП-Самара» министр культуры Самарской области Борис Илларионов, непосредственно сами работы в здании театра должны начаться не ранее середины 2021 года.

Износ конструкций и инженерных систем в театре драмы давно уже вызывает тревогу. Также труппа театра готова расширить репертуар, но для этого физически не хватает пространства - поэтому строительство второй сцены, а может быть, и третьей - крайне необходимо.

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