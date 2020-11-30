В Самаре окончательно закрыли дело о гибели 16-летней девочки от таинственной инфекции

Аня мечтала поступить в медицинский, чтобы стать акушеркой и работать в Клиниках СамГМУ Фото: Предоставлено героем публикации

Самарские следователи так и не смогли найти виновных в гибели 16-летней Ани Пузиковой. Напомним, девочка в декабре 2017 года легла на плановую операцию в Клиники СамГМУ, но что-то пошло не так: нога покраснела, начала болеть, разбухать. Врачи пришли к выводу, что спасти ногу уже нельзя, ее отрезали, но девочке лучше не стало. Она впала в кому, и 10 января 2018 года умерла.

Через неделю после этого в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", но через 10 месяцев его закрыли... из-за того, что состава преступления в действиях медиков силовики не нашли..

После публикации на сайте "Комсомолки" на странную смерть девочки-подростка обратили внимание на федеральном уровне, сам глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, что к чему, и в начале 2020 года расследование возобновили.

Однако ничего нового следователям, видимо, узнать не удалось. Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственном комитете, уголовное дело прекращено 29 сентября.

- Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшей не стоит в причинно-следственной связи между действиями врачей, оказывающими медицинское лечение и последствиями в виде смерти потерпевшей, - прокомментировали ситуацию сотрудники ведомства.

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