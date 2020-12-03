"Вместо вонючего рынка - сказка": самарцы оценили преображение сквера на Авроре

Сквер на пересечении улиц Аэродромной и Авроры преобразился Фото: социальные сети

В социальных сетях жители Самары делятся впечатлениями о преображении городской среды. Наибольший восторг у местных жителей вызывает новый сквер на улице Авроры, который появился на месте рынка.

- Мы очень любим с детьми приходить сюда гулять вечером. Раньше, когда был рынок, детям и показать-то было нечего. Летом, в жаркую погоду, можно было поплескаться в фонтане, а зимними вечерами очень приятно просто пройтись по тихому снежному скверу, - говорит жительница Советского района.

В преддверии Нового года вся Самара засияла яркими сказочными огнями. В парках уже начали устанавливать новогодние ёлки, а улицы и скверы украшают гирляндами. Самарцы уже оценили новогодние иллюминации на бульваре на улице Авроры и делятся фотографиями в социальных сетях.

- Сколько себя помню, видела на этом месте только вонючий уродливый рынок, алкашей и бродячих собак. Сейчас же здесь просто сказка! Спасибо за это губернатору Дмитрию Азарову, - поблагодарила на своей странице в социальных сетях одна из местных жительниц Самары.

Напомним, что раньше на этом месте был незаконный рынок, который снесли по инициативе властей и местных жителей. По инициативе правительства Самарской области, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», территорию благоустроили. Бульвар-сквер на улице Авроры замостили плиткой, установили скамейки и спортивную площадку, высадили новые деревья и кустарники, а главным украшением стал сухой фонтан, который на зимний период отключили и украсили светодиодными огнями.