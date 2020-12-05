Бывший сутенер изнасиловал 13-летнюю девочку у жилого дома в Тольятти

Злоумышленник сейчас находится под арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего тольяттинского сутенера Сергея В. 4 декабря заподозрили в еще одном преступлении. Теперь 31-летнему мужчине вменяют изнасилование 19-летней девушки. Правда, когда все случилось, она была еще ребенком.

- В сентябре 2014 года у дома на проспекте Степана Разина он изнасиловал 13-летнюю потерпевшую. Все произошло в автомобиле злоумышленника, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что ранее на Сергея возбудили уголовное дело за совершение развратных действий. Жертва все та же. Также злоумышленника обвиняют в распространении порнографических материалов в социальных сетях. И тут накануне добавилось несколько эпизодов.