В Самарской области оперштаб планирует запретить новогодние корпоративы

В Новый год корпоративы будут запрещены в ресторанах и на предприятиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют запретить корпортаивы на новогодние праздники. Такое решение было принято во время заседания оперштаба в понедельник, 7 декабря.

"Решением регионального штаба планируется запретить все корпоративы - как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания", - говорится в сообщении оперштаба.

Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуациии в регионе. По данным на 7 декабря, в Самарской области заразились 24 213, в том числе 274 - за прошедшие сутки. Вылечились около 22-х тыс. человек, умерли 455 человек.

Ранее глава региона призвал жителей области отмечать новый год в кругу семьи.