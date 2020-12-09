Бывший сутенер из Тольятти домогался до школьницы возле городской больницы

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские правоохранители продолжают возбуждать уголовные дела 31-летнего Сергея В. Его уже обвиняют в распространении порнографии, изнасиловании, домогательствах до школьницы и не только. На днях в криминальном "досье" мужчины добавился еще один эпизод.

- Установлено, что 22 сентября 2016 года он в салоне своей "Лады Приоры", припаркованной у городской клинической больницы № 5, принуждал к действиям сексуального характера девочку 2001 года рождения, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Парень также шантажировал потерпевшую, говорил, что если она откажет, то он разместит ее интимные фотографии в интернете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 133 УК РФ. Расследование продолжается.

Отметим, что Сергей уже получал срок за то, что был сутенером. Он вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних жительниц Автограда. Вероятно, что именно они сейчас и пишут на него заявления.