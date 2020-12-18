В Тольятти дан старт по созданию общественного мониторинга воздуха

В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха

Резидент технопарка «Жигулевская Долина» компания «Аирлаб Рус» подписали меморандум о сотрудничестве с ГК «ЭкоВоз». Согласно подписанному документу, компания «ЭкоВоз» закупит и установит первые 20 специализированных датчиков, которые изготовят специалисты «Аирлаб Рус».

- Датчики будут размещены в наиболее проблемных с экологической точки зрения местах, а данные, получаемые с помощью приборов, будут выводиться на интерактивную карту. Сайт, на котором можно увидеть эту карту, уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз», - рассказал инициатор проекта депутат Денис Волков.

По словам разработчиков специализированных датчиков, они планируют разместить около 100-200 таких точек в регионе, тем самым создать сигнальную сеть мониторинга воздуха, которая в случае опасности покажет, где и в какой момент что-то пошло не так.

Эксперт в экологической тематике Денис Волков пояснил, что данная общественная система мониторинга ни в коем случае не замещает профессиональные станции контроля на предприятиях, однако является важным дополнениям к ним. К тому же, датчик можно повесить любому желающему, прямо у себя за окном.

На данный момент компания «ЭкоВоз» уже получила разренение установить новые датчики мониторинга на общественных территориях Автозаводского района Тольятти.

Отметим, что размещение специализированных датчиков в автограде – это лишь малая часть работы Дениса Волкова по улучшению состояния атмосферного воздуха. Ранее он добился покупки современной мобильной эколаборатории, которая сейчас находится на базе ТГУ. В этом году Самарская губернская дума утвердила ряд поправок в бюджет, над которыми он работал: 20 миллионов будут выделены на покупку нового стационарного поста мониторинга воздуха, финансирование из бюджета также получат общественные организации, которые занимаются экологическим просвещением. Кроме того, губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу Дениса Волкова о введении регионального экологического стандарта – это свод правил, который промышленные предприятия будут добровольно принимать и исполнять.