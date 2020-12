Фильмы с играми или коньки с ледянкой: эксперты посчитали, сколько стоят новогодние забавы

Зимние забавы популярны в любые времена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «Авито» посчитали, сколько будут стоить новогодние каникулы в Самаре, если провести их дома. В этом году из-за пандемии в Самаре не планируют массовых гуляний, а губернатор призывает земляков на Новый год оставаться дома.

Как полагают эксперты, дома можно проводить время за просмотром фильмов, играть в приставку или настольные игры. Кино лучше всего смотреть с проектором, в среднем его можно приобрести за 7 тыс. рублей. Настольные игры упали в цене на 29%, их можно купить в среднем за 500 рублей. Наиболее популярные в целом по стране сейчас Имаджинариум, Монополия, Каркассон и Дженга. Игровую приставку можно купить в среднем за 3,5 тыс. рублей, что на 40% дороже, чем в прошлом году. При этом спрос на них вырос практически в два раза. Что касается игр, то в топе запросов оказался Spider Man. Популярны также GTA 5 и The Last Of Us 2.

Также эксперты не исключают, что жители Самары будут проводить досуг на свежем воздухе. В Самаре можно купить коньки в среднем за 1 тыс. рублей – по той же цене, что и в прошлом году. Ледянки подешевели и теперь стоят в районе 800 рублей. Санки можно купить за 1,5 тыс., а тюбинг за 1 400. Спрос по сравнению с прошлым годом на экипировку для активного отдыха возрос в несколько раз.